وارتفع الين نحو 0.7 بالمئة ووصل إلى أعلى مستوى له في الجلسة عند 150.265 للدولار في وقت سابق من اليوم ليعوض بعض خسائره الفادحة في أعقاب تغيير سياسة بنك اليابان هذا الأسبوع.

وارتفع في أحدث التعاملات 0.2 بالمئة عند 150.95 دولار.

وفي ختام اجتماع المركزي الأميركي أمس الأربعاء قال رئيس البنك جيروم باول إن قراءات معدل التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة لم تغير السيناريو الأساسي للتيسير البطيء لضغوط الأسعار في الولايات المتحدة إذ يتجه البنك المركزي للمضي في مسار خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام، رغم أنه توقع تقدما أبطأ قليلا فيما يتعلق بمعركة التضخم.

وكان اليورو والجنيه الإسترليني من بين العملات الرئيسية التي سجلت أعلى مستوياتها في أسبوع مقابل الدولار، الخميس، وارتفعت العملتان إلى 1.0939 دولار و1.2803 دولار على الترتيب.

ولم يشهد مؤشر الدولار أي تغير يذكر عند 103.24 نقطة بعد أن انخفض بأكثر من 0.5 بالمئة الأربعاء.

ويترقب المستثمرون في وقت لاحق من اليوم الخميس قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة، وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سيبقي عليها دون تغيير.

وقفز الدولار الأسترالي أكثر من 0.6 بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 0.66295 دولار أميركي.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.25 بالمئة إلى 0.6097 دولار أميركي، لكن حدت من المكاسب البيانات التي أظهرت انكماش الاقتصاد النيوزيلندي قليلا في الربع الرابع ودخول البلاد في ركود فني.