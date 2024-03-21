افتتحت أسهم شركة مواقف السيارات العامة في دبي بسعر 2.73 درهم الخميس، ارتفاعاً من سعر العرض البالغ 2.1 درهم. وقد شهد الاكتتاب العام الأولي الذي بلغت قيمته 71 مليار دولار اقبالا كبيرًا حيث تمت تغطيته بأكثر من 165 مرة، وهو رقم قياسي لإمارة دبي، وفقًا لما أعلنته الشركة.

وكان الاكتتاب بأسهم الشركة قد بدأ بتاريخ 5 مارس وانتهى في 13 مارس 2024، حيث تم طرح 749.7 مليون سهم من أسهمها ما يعادل 24.99 بالمئة من إجمالي رأس مال الشركة، بسعر طرح عند 2.1 درهم.

وكان باركن أحدث إدراج خليجي يجذب مستويات هائلة من الطلب حيث يراهن المستثمرون على توزيعات أرباح كبيرة وكذلك على الأداء القوي لأسعار أسهم الشركات الجديدة. حصل الاكتتاب العام السابق في دبي، وهو الاكتتاب العام لأعمال سيارات الأجرة (تاكسي دبي) بقيمة 315 مليون دولار، على طلبات بقيمة 41 مليار دولار وشهد ارتفاع أسهمها بنسبة 23 بالمئة منذ ظهورها لأول مرة في ديسمبر.

تخطط باركن لتوزيع أرباح نصف سـنوية على مساهميها في شهري أبريل وأكتوبر، باعتبـار توقعات توزيع الدفعة الأولى مـن توزيعـات الأرباح في أكتوبر 2024 عـن النصف الأول مـن عام 2024، وذلـك مـع قيام المستثمرين بشراء أسـهم مؤهلـة للحصول على كامل توزيعات الأرباح عن النصف الأول من عام 2024.

بالنسبة للسنة المالية الكاملة 2024 وما بعدها، فـإن الحـد الأدنى لتوزيع الأربـاح سـيكون الأعلى بين الخيارين التاليين:

%100 مـن الأربـاح السـنوية.

التدفق النقـدي الحـر إلى حقوق الملكية مع مراعاة متطلبات الاحتياطي القابل للتوزيع.

تخضـع سياسـة توزيـع الأربـاح هـذه لاعتبــارات مجلـس الإدارة فيمـا يخـص متطلبـات إدارة النقـد لأعمـال الشـركة في إطـار تغطية نفقـات التشغيل، وتكاليف التمويـل والنفقات الرأسمالية، والاستثمارات المتوقعة.

يذكر أن الطرح العام الأولي لباركن هو الخصخصة السادسة التي تقوم بها حكومة دبي كجزء من خطة تم الكشف عنها في نهاية عام 2021 لإدراج 10 شركات مملوكة للحكومة لتعزيز أحجام التداول ومنافسة أسواق مماثلة في أبو ظبي والرياض.

تعتبر "باركن" أكبر مزودٍ لمواقف المركبات العامة المدفوعة في إمارة دبي مع مكانةٍ رائدة في السوق. ومع سجلٍ حافلٍ يمتد لما يقارب ثلاثة عقود، تعنى الشركة بتشغيل مرافق وخدمات مواقف المركبات المتقدمة تقنياً والمدعومة رقمياً في مواقع واسعة واستراتيجية في جميع أنحاء دبي، مما يوفر تجربة متميزة للمتعاملين.

عملت الشركة على تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة لمواقف المركبات، إذ يمكن للمتعاملين الدفع عبر ست قنوات بالإضافة إلى أربع طرق دفع أخرى. وحرصاً على تقديم خدمات فائقة الجودة للعملاء، تستخدم الشركة أحدث أنظمة إدارة مواقف المركبات الذكية في أكثر من 197 ألف موقف مدفوع في دبي، بما في ذلك مواقف المركبات الجانبية ومواقف الساحات، ومواقف المباني المُتعدِّدة الطوابق؛ وبعض مواقف المركبات المملوكة للقطاع الخاص بموجب عقود طويلة الأجل مع شركات التطوير الخاصة.

تم تعيين شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل.

وتم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع، وشركة غولدمان ساكس إنترناشيونال ، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب.