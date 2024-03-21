وأظهرت بيانات وزارة المالية، الخميس، أن الصادرات ارتفعت 7.8 بالمئة في فبراير مقارنة بنفس الشهر قبل عام، وهو أسرع من الزيادة التي توقعها خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز عند 5.3 بالمئة.

وتأتي البيانات التجارية بعد أيام من تخلي البنك المركزي عن سياسته النقدية فائقة التيسير وغير التقليدية.

وأنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا سياسته غير التقليدية الثلاثاء، مما أدى إلى تحول تاريخي بعيدا عن التحفيز النقدي الضخم. لكن من المتوقع إبقاء أسعار الفائدة حول الصفر لبعض الوقت لدعم النمو الهش.

وتحظى الصادرات بمتابعة حثيثة من صانعي السياسات الذين يشعرون بالقلق إزاء التعافي الهش في رابع أكبر اقتصاد في العالم، الذي نجا بفارق ضئيل من الركود في أواخر العام الماضي.

وارتفعت الواردات 0.5 بالمئة على أساس سنوي في فبراير مقابل متوسط ​​التقديرات بزيادة 2.2 بالمئة.

ووصل عجز الميزان التجاري إلى 379.4 مليار ين (2.52 مليار دولار) مقابل توقعات بعجز عند 810.2 مليار ين.

وأظهر استطلاع شهري أجرته رويترز في وقت سابق الخميس أن ثقة الشركات اليابانية الكبرى انتعشت إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر في مارس بينما بلغت معنويات قطاع الخدمات أعلى مستوى في سبعة أشهر.