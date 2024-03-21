تحركات الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة إلى 2183.02 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة 19:23 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2161 دولار.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة، الأربعاء، لكن صناع السياسات ألمحوا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفضها بواقع 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.

وقال رئيس المجلس جيروم باول إنه لا يزال من المرجح أن يكون هناك خفضا في أسعار الفائدة هذا العام، لكن ذلك يعتمد على البيانات.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الدولار بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين في الجلسة السابقة. ويجعل الدولار الأقوى الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وانخفضت أسعار الذهب بنسبة واحدا بالمئة تقريبا الأسبوع الماضي بعد أن أشارت بيانات الاقتصاد الكلي لشهر فبراير شباط إلى استمرار التضخم، مما قلص الآمال في خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.6 بالمئة إلى 25.56 دولار للأونصة.

وصعد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 909.35 دولار، كما صعد البلاديوم 3.1 بالمئة إلى 1022.50 دولار.