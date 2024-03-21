تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.8 بالمئة، إلى 5223.29 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق.

كما صعد مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.2 بالمئة إلى 16369.01 نقطة.

وقفز مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1 بالمئة أو بنحو 400 نقطة ليصل إلى مستوى قياسي.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير، لكنه قال إنه يخطط لخفضها ثلاث مرات قبل نهاية العام، مؤكدا توقعاته السابقة من ديسمبر.

ومع ذلك، أشار البنك المركزي إلى أنه يحتاج إلى أدلة أكبر على أن التضخم يتراجع قبل أن يبدأ في خفض معدلات الفائدة.

وقال البنك المركزي: "لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 بالمئة".