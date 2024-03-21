تحركات الأسعار

هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بواقع 1.43 دولار أو 1.64 بالمئة إلى 85.95 دولارا للبرميل عند التسوية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل، والتي ينقضي أجلها عند تسوية اليوم الأربعاء، 1.79 دولار أو 2.14 بالمئة إلى 81.68 دولارا للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة الأكثر نشاطا لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 1.46 دولار إلى 81.27 دولارا للبرميل.

وفي الجلسة السابقة، سجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ أواخر أكتوبر تشرين الأول عند التسوية، إذ بلغ خام برنت 87.38 دولار للبرميل، فيما وصل خام غرب تكساس إلى 83.47 دولار للبرميل.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 5.25-5.50 بالمئة.

وأشار صناع السياسات إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض معدلات الفائدة 75 نقطة أساس بحلول نهاية 2024.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي على غير المتوقع مع استمرار الزيادة في نشاط شركات التكرير، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بأكثر من المتوقع.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير ارتفعت أيضا، كما زادت معدلات تشغيل المصافي.

وقفزت أسعار النفط في الآونة الأخيرة مع تقييم المتعاملين لتأثير هجمات أوكرانيا على مصافي التكرير الروسية على إمدادات النفط العالمية.