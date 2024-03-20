تحركات الأسهم

لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر "ستوكس 600" وأغلق عند 505.34 نقطة رغم انخفاض مؤشر السلع الشخصية والمنزلية بنسبة 1.3 بالمئة

وهوى سهم كيرنج 11.9 بالمئة وسجل الأداء الأسوأ على المؤشر الأوروبي بعد أن حذرت مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية من أن مبيعاتها في الربع الأول من المرجح أن تنخفض بنحو 10 بالمئة، تحت وطأة ضعف مبيعات "غوتشي" في آسيا.

وإلى جانب تحذير سابق بشأن الأرباح من شركة بيربري في يناير كانون الثاني، فإن قطاع السلع الفاخرة يعاني من تباطؤ متزايد في الطلب.

وانخفضت أسهم السلع الفاخرة الأخرى مثل "إل.في.إم.إتش"، و"بيربري" و"ريتشمونت" و"كريستيان ديور" بما يتراوح بين 1.6 بالمئة إلى 3.2 بالمئة.

وعلى صعيد البيانات، انخفضت أسعار المنتجين في ألمانيا على أساس سنوي في فبراير، في حين تباطأ معدل التضخم أكثر بقليل من المتوقع الشهر الماضي.

وأغلق مؤشر "فوتسي 100" البريطاني دون تغيير.

وارتفع سهم لونزا 5.7 بالمئة بعد أن وافقت شركة تصنيع الأدوية السويسرية على شراء منشأة التصنيع التابعة لشركة "روش" في كاليفورنيا مقابل 1.2 مليار دولار نقدا.

وصعد سهم جونسون ماثي 7.8 بالمئة، مسجلا أفضل أداء على المؤشر "ستوكس 600" بعد أن أعلنت الشركة عن بيع وحد مكونات الأجهزة الطبية التابعة لها لشركة مونتاجو للاستثمار المباشر مقابل 700 مليون دولار.