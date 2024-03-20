كما طالب المشرعين إدارة الرئيس بايدن بتبني محفزات جديدة لدعم الشركات الأميركية المصنعة للطائرات المسيرة.

وحث النائب رئيس لجنة الصين بمجلس النواب مايك جالاجر وكبير الديمقراطيين في اللجنة راجا كريشنامورثي و11 مشرعا آخر الإدارة على اتخاذ إجراءات فورية حيال الشركات الصينية المصنعة للطائرات المسيرة، بما فيها "دي.جيه.آي" و"أوتيل".

وقالوا في رسالة إلى الممثل التجاري الأميركي ووزارتي التجارة والأمن الداخلي إن ذلك يشمل زيادة الرسوم الجمركية "للحيلولة دون انتشار هائل في السوق الأميركية لتكنولوجيا تشكل تهديدا واضحا للأمن القومي والاقتصادي".

وقالت الرسالة إن الرسوم الجمركية الإضافية الحالية البالغة 25 بالمئة على الطائرات المسيرة الصينية الصنع "غير كافية لمكافحة الزيادة" في الواردات.

يأتي ذلك بعد أن دعا عدد من المشرعين إدارة بايدن إلى زيادة الرسوم الجمركية على المركبات الصينية الصنع.

وقال المشرعون إن شركات صناعة الطائرات المسيرة الصينية تستحوذ على أكثر من 77 بالمئة من سوق الطائرات المسيرة الموجهة للهواة في الولايات المتحدة وأكثر من 90 بالمئة من سوق الطائرات المسيرة الموجهة لأغراض تجارية.