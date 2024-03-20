وقالت الإدارة إن مخزونات الخام انخفضت مليوني برميل إلى 445 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مارس، وذلك مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 13 ألف برميل.

وأضافت أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 18 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وقالت إن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 127 ألف برميل يوميا.

وزادت معدلات تشغيل المصافي نقطة مئوية واحدة.

وجاء في بيانات الإدارة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 3.3 مليون برميل إلى 230.8 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض 1.3 مليون.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 624 ألف برميل إلى 118.5 مليون، مقابل توقعات بانخفاض 87 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن واردات الولايات المتحدة من الخام انخفضت الأسبوع الماضي 947 ألف برميل يوميا.