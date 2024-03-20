وقالت الشركة المدرجة في البورصة المصرية، في بيان الأربعاء، إن هذه الإيرادات جاءت بفضل "الأداء القوي لكل من بنك الاستثمار "إي اف جي هيرميس"، وڤاليو، والبنك التجاري (aiBANK)".

وذكر البيان أن الأرباح الصافية للمجموعة ارتفعت بمعدل 47 بالمئة في العام الماضي ليصل إلى 3.2 مليار جنيه، وذلك على خلفية نمو أرباح كل من أنشطة الوساطة في الأوراق المالية وإدارة الأصول وشركة ڤاليو وaiBANK.

وبلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة 121.9 مليار جنيه بنهاية العام.

وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، إن "المجموعة إي اف چي القابضة تتطلع إلى تحقيق أهدافها المستقبلية بمزيد من التفاؤل، وذلك في ظل التطورات الإيجابية الهائلة التي يشهدها السوق المصري عقب عملية تحرير سعر صرف الجنيه الذي قام بها البنك المركزي مؤخرا".

وأكد عوض على قوة المركز المالي للمجموعة في مواجهة التغيرات التي تشهدها أسعار صرف العملات الأجنبية بفضل الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة للحد من هذه الآثار، وذلك إلى جانب التوسعات التي تشهدها المجموعة في الأسواق الإقليمية والتي تحقق إيرادات سنوية كبيرة بالدولار الأميركي.

ولدى مجموعة إي إف جي القابضة تواجد مباشر في 9 دول عبر ثلاث قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود، وهي تعمل في مجالات الخدمات المالية والاستثمارية بما في الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر.