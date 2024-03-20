سيدعم القرض الاحتياجات التمويلية المستقبلية لشركة دبي لصناعات الطيران.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "يسعدنا الإعلان عن هذه الصفقة التي تعزز العلاقة المتينة أصلاً مع فرع إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة عالمياً في مركز دبي المالي العالمي. وسيسهم القرض في تعزيز سيولتنا المتميزة التي وصلت إلى 4.1 مليار دولار بنهاية 2023".

يذكر أن "دبي لصناعات الطيران المحدودة"، سجلت إيرادات إجمالية العام الماضي بقيمة 1.3 مليار دولار بنمو 16 بالمئة، وصافي أرباح بنحو 351 مليون دولار بنمو 25.8 بالمئة مقارنة بـ 279.3 مليون دولار خلال 2022.

وكشفت الشركة في يناير الماضي، أنها استحوذت العام الماضي على 20 طائرة بينها 10 طائرات مملوكة و10 مدارة، فيما وصل عدد الطائرات المباعة إلى 30 بواقع 22 طائرة مملوكة و8 طائرات مدارة.