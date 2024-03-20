وقالت يونيليفر، ومقرها لندن، إن نشاط المثلجات له "صفات مميزة" عن علاماتها التجارية الأخرى وستستفيد من ملكية منفصلة لزيادة النمو. وأضافت أن الانفصال سيستكمل بحلول نهاية العام المقبل.

وأوضحت الشركة التي تشغل 128 ألف موظف أنها ستطلق أيضا "برنامج إنتاجية" يتوقع أن يؤدي لشطب نحو 7500 وظيفة، معظمها مكتبية، حول العالم.

وتابعت أنها ستستثمر في التكنولوجيا لإيجاد كفاءات وتجنب التكرار ما سيساعد على توفير نحو 800 مليون يورو خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. كانت يونيليفر قد سرحت 1500 عامل في بداية 2022.

وصرح هاين شوماخر، الرئيس التنفيذي الذي تولى منصبه الصيف الماضي "تبسيط ملفنا والدفع بإنتاجية أكبر سيسمح لنا بفتح فرص أخرى لهذه الشركة، ودعم طموحنا لنضع يونيليفر على مسار شركة سلع استهلاكية رائدة تحقق نموا قويا مستداما وربحية معززة."

أغلق سهم يونيليفر مرتفعا بنسبة 2.7 بالمئة ببورصة لندن في ختام جلسة الثلاثاء.

وقالت الشركة التي تنتج مايونيز هيلمان، و"مزيل العرق آكس"، ومنظفات سيف إنها تستهدف نمو مبيعات أوليا متوسطا بعد التخلي عن نشاطها للمثلجات.

وشهدت الشركة انخفاض مبيعاتها بنسبة 3.6 بالمئة في 2022 بعد رفع الأسعار 13.3 بالمئة في المتوسط لكل علاماتها التجارية في العام نفسه. ورفعت الشركة الأسعار 2.8 بالمئة فقط العام الماضي فيما ارتفعت مبيعاتها 1.8 بالمئة.