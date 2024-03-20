وقالت الشركة في بيان، الأربعاء، إن النمو المطرد الذي تحققه "تبريد" يؤكد على مرونتها، وسلامة نهجها في النمو، مشيرة إلى أنها تستعد لمزيد من التوسع على المستوى الدولي.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة "تبريد" المنعقد برئاسة خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس الإدارة، وافق المساهمون على تعيين ماريون ديريدر بلونديل في عضوية مجلس الإدارة، والتي ستحلّ محل كلير بيشو.

وفي العام الماضي، ارتفع صافي أرباح الشركة قبل الضريبة بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 751.4 مليون درهم، فيما بلغت الإيرادات 2.4 مليار درهم بزيادة 9 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

ومع صدور قانون ضريبة الشركات في دولة الإماراتخلال العام الماضي، كان هناك تأثير محاسبي غير نقدي وغير مكرر للالتزام الضريبي المؤجل بقيمة 359 مليون درهم إماراتي، حيث بلغ صافي أرباح "تبريد" 431 مليون درهم إماراتي في عام 2023.

وخلال عام 2023، أضافت الشركة 53 ألف طن تبريد من الوصلات الجديدة عبر مشاريعها في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي. وجاء هذا التوسع مدفوعًا إلى حدّ كبير بالتوصيلات الإضافية في مناطق الامتياز الحالية، بالإضافة إلى بناء المحطات الجديدة. كما واصلت "تبريد" تعزيز حضورها داخل أسواقها الرئيسية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، عبر إضافة 31 ألف طن تبريد في دولة الإمارات، و14 ألف طن تبريد في المملكة العربية السعودية، و3 آلاف طن تبريد في البحرين، وألف طن تبريد في عُمان.

كما شهد العام الماضي دخول "تبريد" إلى السوق الهندية عبر عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة "تاتا للعقارات والبنى التحتية"، بما يؤكد التزام الشركة بتنويع مشاريعها والتوسّع خارج النطاق الجغرافي لدول مجلس التعاون الخليجي. ومع توسعها نحو السوق الدولية، حافظت "تبريد" على التزامها بتحسين مشاريعها الحالية لتعزيز الإيرادات، حيث ارتفع إجمالي سعة وصلات التبريد في عام 2023 ليصل إلى 1.303 مليون طن تبريد.