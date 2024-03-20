وصرح لانس خلال مؤتمر (سيرا ويك) للطاقة أن إنتاج أكبر حقل للنفط الصخري في الولايات المتحدة، وهو حوض بيرميان في غرب تكساس ونيو مكسيكو، سيرتفع بين 300 إلى 400 ألف برميل يوميا هذا العام.

وقال إن تطوير مشروع الشركة في ألاسكا بتكلفة ثمانية مليارات دولار، ويسمى ويلو، بدأ وسيستغرق أربع سنوات.

وفي تقريرها الأخير، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن إنتاج الخام الأميركي يتصدر العالم للعام السادس على التوالي بمتوسط ​قياسي يبلغ 12.9 مليون برميل يوميا.

وأضافت أن إنتاج النفط الخام الأميركي سجل في ديسمبر مستوى قياسيا شهريا جديدا بلغ أكثر من 13.3 مليون برميل يوميا.

وبلغ إنتاج النفط الأميركي 13.3 مليون برميل يوميا في 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمقدار 400 ألف برميل يوميا في 2024 و800 ألف برميل يوميا في 2025.