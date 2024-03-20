وسجلت التدفقات الخارجة من صندوق غراي سكيل المتداول في البورصة رقما قياسيا يوميا بلغ 642.5 مليون دولار الاثنين، وفق بيانات بيت ميكس ريسيرش، عندما تراجعت بتكوين نحو أربعة بالمئة. وانخفضت العملة المشفرة اثنين بالمئة أخرى بحلول منتصف بعد ظهر الثلاثاء، لترتد من أدنى مستوياتها. وستكون بيانات تدفقات اليوم متاحة صباح غد الأربعاء.

ورفعت التدفقات الخارجة من صندوق غراي سكيل المتداول أمس الاثنين إجمالي التخارج إلى نحو 12 مليار دولار منذ العاشر من يناير، على الرغم من أن قفزة بتكوين 52 بالمئة ساعدت في موازنة بعض تلك الخسائر. وتبلغ أصول الصندوق الآن 27.2 مليار دولار، مقارنة مع 29 مليارا في اليوم الأول من التداول في صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة.

ولم ترد غراي سكيل بعد على طلب للتعليق. غير أن الرئيس التنفيذي للشركة مايكل سونينشين قال لشبكة CNBC الثلاثاء إنه كان يتوقع التدفقات الخارجة وأرجعها إلى عمليات البيع أو التصفية المرتبطة بالمراجحة من قبل أمناء الإفلاس لبورصة (إف.تي.إكس) العملاقة السابقة للعملات المشفرة.

وذكر سونينشين، أن الشركة تتوقع خفض الرسوم (أعلى من متوسط السوق) على صندوق "غراي سكيل بيتكوين تراست-Grayscale Bitcoin Trust " الخاص بها في الأشهر المقبلة، مع نضوج سوق صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة.

وقال: "سأؤكد بكل سرور أنه مع مرور الوقت، ومع نضوج هذا السوق، ستنخفض الرسوم على الصندوق".

وشهدت معظم صناديق بتكوين الأخرى تدفقات داخلة ضعيفة أو تغيرا طفيفا في صافي أصولها.

وهوت بتكوين بنحو سبعة بالمئة لتتخطى أدنى مستوياتها في أسبوعين، بعد أن حفزت الارتفاعات القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي بعض عمليات جني الأرباح.

وتراجعت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية 4.07 بالمئة في أحدث تعاملات إلى 62624 دولارا.