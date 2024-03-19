وقال البنك المركزي في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته إنه من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم إلى 2.2 بالمئة هذا العام من 6.1 بالمئة العام الماضي.

وأضاف أن النمو سينخفض ​​إلى 2.1 بالمئة هذا العام من ثلاثة بالمئة في 2023 بسبب الجفاف.

ويتوقع البنك أن يتراجع إنتاج الحبوب في المغرب إلى 2.5 مليون طن بالمقارنة مع 5.5 مليون العام الماضي.

وعلى الرغم من التوقعات بارتفاع إيرادات السياحة والتحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر فإن عجز ميزان المعاملات الجارية سيتسع إلى 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بالمقارنة مع 0.6 بالمئة قبل عام وذلك في ظل استمرار زيادة الواردات عن الصادرات.

وذكر البنك أن العجز المالي سيظل مستقرا عند 4.4 بالمئة هذا العام قبل أن ينكمش إلى أربعة بالمئة، مشيرا إلى خفض الدعم وزيادة إيرادات الضرائب.