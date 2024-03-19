شارك في هذه الجولة شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، والتي كانت قد قادت جولة التمويل السابقة لشركة "موف" في عام 2023 كما شاركت "أوبر" في جولة التمويل الجديدة.

وتمكّن جولة التمويل هذه شركة "موف" من توسيع نطاق أعمالها في قطاع التنقل العالمي، وزيادة العرض على المركبات، ما يعزز النمو المتسارع في مناطق جغرافية متعددة حول العالم، وزيادة اعتماد السيارات الكهربائية عبر أسواق متعددة.

وستعمل الشركة على توظيف الاستثمارات الجديدة من أجل توسيع عملياتها لتشمل 16 سوقاً بحلول نهاية عام 2025، وتقوم "موف" من خلال هذا بتوسيع أسطول مركباتها، علاوة على قيامها بوضع الأساس لنظام حيوي أكثر استدامة في قطاع التنقل، يتيح لعملائها الاستفادة منه في جميع أنحاء العالم.

وقال لادي ديلانو، مؤسس شركة "موف": "يمثل إعلان اليوم علامة فارقة بالنسبة للشركة لقد كان دافعنا عندما أسسنا الشركة في عام 2020، هو سدّ النقص الحاد في مجالات تمويل المركبات الذي كان يعاني منه أكثر من مليوني رائد أعمال أفريقي في مجال التنقل".

وأضاف: "من المقرر أن يؤدي ضخ رأس المال هذا إلى تعزيز تأثيرنا الإيجابي على نطاق أوسع على مستوى العملاء".

من جانبه، قال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة الاستثمارات المتنوعة في قطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار: "فخورون بمواصلة دعمنا لشركة موف خلال جولة التمويل الثانية، والذي يأتي في إطار حرصنا والتزامنا برعاية المنظومة الحيوية للشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة ويعكس جهدنا وثقتنا بهذه الشركات الناشئة في دولة الإمارات، كما يعكس ثقتنا المتجددة في رؤية الشركة وقدراتها".

واستطاعت شركة "موف" حتى اليوم مساعدة أكثر من 20 ألفا من رواد الأعمال في قطاع التنقل عبر ثلاث قارات، ما ساهم في إتمام أكثر من 30 مليون رحلة ممولة من "موف" حتى الآن، وأدى إلى تحقيق إيرادات سنوية متكررة تزيد على 115 مليون دولار، وهو إنجاز مهم في مسيرة الشركة نحو تحقيق الربحية.. وسمحت النجاحات التي حققتها الشركة، بتقييمها بمبلغ يصل لحوالي 750 مليون دولار.