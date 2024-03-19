وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 8:24 بتوقيت غرينتش بسبب عمليات بيع لأسهم شركات التكنولوجيا.

ويتطلع المستثمرون إلى بيانات منطقة اليورو للربع الأخير بشأن الأجور وتكاليف العمالة، وإلى مسح يجريه معهد البحوث الاقتصادية الألماني زد.إي.دبليو عن المعنويات الاقتصادية لشهر مارس. ومن المقرر صدور كل هذه البيانات الساعة 1000 بتوقيت غرينتش.

غير أن التركيز الأكبر لا يزال على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية الذي سيعلن عنه غدا الأربعاء. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يثبت المركزي الأميركي أسعار الفائدة. وستتجه الأنظار إلى توقعات البنك الاقتصادية وتقديراته لعدد مرات خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وصعد سهم منصة هيمنت العقارية 5.5 بالمئة إلى قمة المؤشر ستوكس 600 بعدما رفعت جيفريز تصنيفها لسهم الشركة، بينما انخفض سهم هالو فريش 4.4 بالمئة إلى قاع المؤشر بعدما خفض بنك باركليز تصنيف الشركة الألمانية.

وزاد سهم يونيليفر خمسة بالمئة بعد إعلان مجموعة السلع الاستهلاكية عزمها فصل وحدتها للمثلجات لتصبح شركة مستقلة والكشف عن برنامج جديد لخفض التكاليف من شأنه شطب 7500 وظيفة.