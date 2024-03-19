وقال خلال مؤتمر أسبوع سيرا 2024 الذي استضافته مدينة هيوستن في ولاية تكساس بالولايات المتحدة إنه من الواضح ان إستراتيجية التحوّل الحالية "لم تحقق نجاحًا في معظم المجالات".

شكل الوقود الأحفوري 82 بالمئة من الاستهلاك العالمي للطاقة العام الماضي، وفقا لتقرير صادر عن شركة "كاي بي ام جي" الاستشارية، أشار إليه أمين الناصر، لافتا إلى أن وكالة الطاقة الدولية قالت إن الطلب على النفط قد يصل إلى مستوى قياسي هذا العام.

وقال الناصر "هذه ليست الصورة المستقبلية التي كان البعض يرسمها" مشيرا إلى عدم قدرة مصادر الطاقة البديلة المطروحة حتى الآن على أن تحل بالمستوى الكافي محل المواد الهيدروكربونية وخصوصا ليس قبل 2050، الهدف المتوسط المدى الذي يعتبر موعدا محتملا للتخلص التدريجي من النفط.

في السياق نفسه، شكك الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل دارين وودز، في حصول ثورة وشيكة في مجال الطاقة قائلا "لسنا على الطريق" للوصول الى صفر انبعاثات بحلول 2050.

وقال وودز إن "أحد التحديات هنا هو أنه بينما يريد المجتمع رؤية انخفاض في الانبعاثات، لا أحد يريد أن يدفع ثمن ذلك".

ودعا الناصر إلى سياسات أكثر توافقا مع الواقع.

في ما يتعلق بخفض الانبعاثات من النفط والغاز، قال الناصر "هناك تصورات غير واقعية للتخلص التدريجي من النفط والغاز، وعلينا أن نتخلى عن تلك التصورات المغلوطة، وبدلًا من ذلك، علينا استثمار هذه الموارد الثمينة بشكل ملائم بما يعكس توقعات الطلب المتزايد عليها".

وأضاف "كما يتعيّن علينا تكثيف جهودنا للحدّ من انبعاثات الكربون، وتحسين كفاءة موارد الطاقة التقليدية بفاعلية، وتقديم حلول منخفضة الكربون. وفي نفس الوقت ينبغي تبنّي مصادر وتقنيات الطاقة الجديدة تدريجيًا متى تسنّى لها أن تكون جاهزة من حيث توفر بنياتها التحتية وقدرتها على المنافسة اقتصاديًا".

يُعد "أسبوع سيرا" فعالية سنوية تجمع القادة والوزراء ومسؤولي السياسة العامة والرؤساء التنفيذيين من جميع أنحاء العالم بهدف تبادل الرؤى والأفكار والحلول المبتكرة لتحديات الطاقة والمناخ والبيئة.