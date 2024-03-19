ويملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي، نحو 16 بالمئة في الشركة عبر إحدى الشركات التابعة له.

وقالت المراعي في إفصاح لدى سوق الأسهم السعودية "تداول" إن خطتها الاستراتيجية تتسق مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط من خلال تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وأضافت الشركة، "الاستثمار في صناعة الأغذية يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة والمنطقة مع إضافة قيمة للمساهمين".

وذكر البيان أنه من المقرر تمويل الخطة الإستراتيجية من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتتضمن الخطة تخصيص نحو سبعة مليارات ريال للتوسع في قطاع الدواجن، وخمسة مليارات لتعزيز فئات المنتجات الأساسية الحالية للشركة، إضافة إلى مليار "لدخول قطاعات غذائية جديدة واعدة".

وخصصت الخطة أربعة مليارات ريال "لتطوير سلسلة التوريد وقدرات المبيعات لدعم خطط التوسع المحلية والإقليمية".

وقالت صافولا، أكبر شركة للمنتجات الغذائية في السعودية، الشهر الماضي إنها تعتزم توزيع كامل حصتها البالغة 34.52 بالمئة في شركة المراعي على مساهميها.