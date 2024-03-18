وقال وزير التعليم العراقي نعيم العبودي للصحفيين عقب لقاء جروسي ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "ناقشنا عدة مشروعات في العراق، منها بناء مفاعل نووي للأغراض السلمية".

وأوضح جروسي أن فريقا من الخبراء العراقيين سيزور مقر الوكالة في فيينا خلال أيام لعقد اجتماعات "لوضع خارطة طريق للبرنامج النووي السلمي العراقي" وسط اهتمام متزايد بالطاقة النووية في المنطقة شمل دول الخليج.

وقال جروسي للصحفيين "نرى ذلك (الاهتمام) في الإمارات، ونرى ذلك في مصر، وسنرى ذلك في المملكة العربية السعودية وبالطبع يجب أن نراه هنا في العراق".

وكان لدى العراق ثلاثة مفاعلات نووية في منطقة التويثة جنوبي بغداد، والتي كانت موقع الأبحاث النووية الرئيسي في البلاد. ودمرت ضربة جوية اسرائيلية أحد هذه المواقع في 1981 بينما دمرت الطائرات الأميركية الموقعين الآخرين خلال حرب الخليج في 1991 التي تلت غزو العراق للكويت في 1990.

وأضاف جروسي "بالتأكيد، طي صفحة هذا الماضي المعقد هو أمر جوهري ونحن نفعل ذلك".