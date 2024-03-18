وأضافت الوزارة في بيان أن العراق ملتزم بالخفض الطوعي المتفق عليه مع أوبك+ وينسق مع مصادر ثانوية ليكشف قيود التصدير في تقارير التحالف المقبلة.

وكانت وزارة النفط العراقية، قالت في مطلع مارس، إن صادرات البلاد النفطية خلال فبراير الماضي بلغت ​​3.43 مليون برميل يوميا في المتوسط في فبراير.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على عائدات تصدير الخام لتوفير 90 بالمئة من المداخيل المالية للدولة.