يذكر أن المرجع الأساسي للتعامل مع أسواق النفط الخام العالمية كان عبر تداول العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس، إلا أن إضافة عقود مربان إلى مؤشرات الصناديق العالمية يمكن أن تتيح للمستثمرين بحسب الفريق البحثي لمؤشر بلومبرغ، مزايا عديدة يتمتع بها خام مربان من حيث التوزيع الجغرافي للطلب، وجودة الخام، وديناميكيات النقل، وخيارات استثمارية أكثر تنوعاً إلى جانب تداولات خام برنت وخام غرب تكساس، وكذلك القدرة على استهداف المخاطر الجيوسياسية بشكل أفضل والاستفادة من فرص النمو الإقليمي.

وكانت "أدنوك" قد أطلقت في مارس 2021 التداول العالمي لخام مربان كعقود آجلة يتم تسليمها فعلياً في إمارة الفجيرة، وتداولها في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة.

وحققت تداولات العقود الآجلة على خام مربان منذ إطلاقها، نمواً كبيراً من حيث عدد المشترين المتواجدين حضورياً والمشاركين في الأسواق المالية، حيث قام أكثر من 150 مشاركاً في تداول عقود الخام في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة من مناطق الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وآسيا والشرق الأوسط، ما يؤكد التنوع الجغرافي العالمي لشرائح المستثمرين في تداول خام مربان. ومنذ بدء التداولات في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة، تم تداول أكثر من 5.5 مليون عقد، وهو ما يعادل 5.5 مليار برميل من خام مربان. كما تم تسليم حوالي 244 مليون برميل من خام مربان عبر تداولات بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة، ما يعكس مدى ثقة المستثمرين في عمليات التسليم التي تتم عبر العقود المتداولة في البورصة.

وتقوم "أدنوك" بإنتاج خام مربان من حقولها البرية، وهو يساهم بأكثر من 50 بالمئة من إجمالي إنتاج دولة الإمارات من النفط ويتميز بكونه من أقل الخامات العالمية في الانبعاثات الكربونية.