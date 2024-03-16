وذكرت وزارة النفط الكويتية على منصة إكس، السبت: "تشكل هذه الصفقة خطوة ريادية لتطوير وإنتاج وتوزيع الوقود العضوي المستدام بما يتماشى مع أهداف تقليل الانبعاثات الكربونية في الوقود المستخدم للتنقل".

ولم يتم الكشف عن حجم الصفقة.

وتمتلك إيكوفوكس، التابعة لشركة فوكس بترول، مصنعا للوقود الحيوي في إيطاليا بسعة 200 ألف طن سنويا ينتج وقود الديزل الحيوي المتقدم والمنتجات الثانوية للاستخدام الصناعي.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية إن شركة البترول الكويتية العالمية تزود الملاحة الجوية العالمية بوقود الطائرات في أكثر من 70 مطارا عالميا إضافة إلى تصنيع وتسويق أحد أفضل وأجود الزيوت في العالم.

كما تمتلك الشركة حصصا في ثلاث مصاف عالمية في إيطاليا وفيتنام وعمان من خلال شراكات مع شركات نفط عالمية.