وقال الشيخ محمد بن راشد عبر منصة "إكس": "وجهنا اليوم بضم شركتي نخيل وميدان تحت مظلة دبي القابضة لتشكل كياناً اقتصادياً عالمياً، يمتلك محفظة متنوعة في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والضيافة والعقار والتجزئة وغيرها، وذلك بقيادة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم".

وأضاف: "الهدف هو خلق كيان أكثر كفاءة مالياً، يمتلك أصولاً بمئات المليارات، ويضم خبرات عالمية في مختلف القطاعات نستطيع المنافسة به إقليميًا وعالمياً".

وفي سياق منفصل، كان بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك إمارة دبي من حيث الأصول، قد أعلن في نوفمبر الماضي، أن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، قد حولت 937.5 مليون من أسهمه إلى دبي القابضة.

وأفاد بيان لسوق دبي المالي، آنذاك، بأن المؤسسة قد حولت بتاريخ 24 نوفمبر 2023 عن طريق شركة دبي للإيداع 937,500,000 سهما عاديا إلى شركة "دي إتش 7"، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة دبي القابضة، بحسب البيان.

كما أوضح البيان أن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية لا تزال تمتلك حاليا 40.9 بالمئة من أسهم رأس المال المصدر لبنك الإمارات دبي الوطني.