ويأتي ذلك وسط رهانات على أن انتعاش نشاط القطاع الصناعي العالمي سيعزز الطلب على السلع، والتي يعتبر النحاس ركناً أساسيا منها.

وارتفعت أسعار معدن النحاس بنسبة 1.3 بالمئة، لتصل إلى 9000 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، قبل أن يتم تداوله عند مستوى 9002 دولار للطن بحلول الساعة 1:37 مساء بتوقيت شنغهاي.

وارتفع النحاس بنحو 5.1 بالمئة خلال الأسبوع الجاري.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فقد ارتفعت أسعار المعدن، الذي يُعد مؤشراً رائداً للاقتصاد العالمي، خلال الأسبوع الجاري، في ظل ترحيب من المستثمرين، إيمانا منهم بأن أسوأ مرحلة من الركود العالمي قد ولت.

وقالت مجموعة "ماكواري" في مذكرة، الجمعة، إن السلع تشهد " بداية انتعاش دوري".

ووفق تقرير بلومبرغ، فعادة ما يقترن التفاؤل بشأن الطلب على النحاس بضغوط على الإمدادات.

وعقدت المصاهر في الصين خلال الأسبوع الجاري اجتماعاً لبحث كيفية إدارة الانخفاض الحاد في الرسوم التي يحصلون عليها من صهر الخام، وهي علامة على أن إمدادات المناجم بوضعها الحالي لا تلبي احتياجات المصاهر الإنتاجية.