وبحسب ما نقلته بلومبرغ، فإن هذا الدعم الذي ينتظره الدولار من عودة ترامب للبيض الأبيض، يرجع إلى مقترحات سياسة ترامب بزيادة الرسوم الجمركية والتحفيز الاقتصادي وضعف الالتزام تجاه حلف الناتو.

ويرى البنك أن فرض رسوم جمركية 10 بالمئة على كافة السلع المستوردة للولايات المتحدة من شأنه رفع سعر صرف الدولار بما يتراوح بين 2 و3 بالمئة.

وخلال هذا الأسبوع، فاز الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب بترشيح حزبيهما لانتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل، في أول مواجهة للمرة الثانية على التوالي في ذلك الاقتراع منذ نحو 70 عاما.

ويتوقع خبراء بنك باركليز تدهور العلاقات التجارية مع الصين بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية، كما يتوقعون أنه في حال فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 60 بالمئة على الواردات الصينية، فإن سعر الصرف الفعلي الاسمي لليوان سينخفض 3 بالمئة.