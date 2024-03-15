وأصدرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية مسودة مبادئ توجيهية لفحص طلبات إدراج الأسهم بشكل أكثر صرامة، والإشراف بشكل أوثق على الشركات المدرجة من خلال تدابير مثل التفتيش الموقعي.

وكرر المنظمون تعهداتهم بمنع ومعاقبة الاحتيال وغيره من الأنشطة غير القانونية، قائلين إنه لن يكون هناك "تسامح مطلق" مع الممارسات غير القانونية مثل تزوير المعلومات والتداول من الداخل والتلاعب بالسوق.

انخفضت الأسواق الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات مع تباطؤ الاقتصاد الصيني، وضعف قطاع العقارات بعد أن اتخذت السلطات إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط من قبل المطورين.

وخسرت الشركات الصينية ما قيمته مليارات الدولارات من القيمة السوقية مع تحول المستثمرين بعيدًا عن الأسواق في هونغ كونغ والبر الرئيسي بحثًا عن عوائد أفضل في أماكن أخرى.