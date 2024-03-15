ونشرت شركة ماكدونالدز في اليابان على موقع إكس، تويتر سابقًا، أن "العمليات متوقفة مؤقتًا في العديد من المتاجر في جميع أنحاء البلاد"، وأضافت أنها تعتذر عن الإزعاج.

وأبلغ موقع "داون ديتيكتور" أيضًا عن ارتفاع كبير في المشكلات المتعلقة بتطبيق ماكدونالدز في الساعتين الماضيتين.

وأفادت وسائل إعلام أن العملاء من أستراليا إلى المملكة المتحدة اشتكوا من مشكلات تتعلق بالطلب، سواء باستخدام التطبيق أو خدمة الطلب الذاتي داخل المطاعم.

وكانت قيمة أسهم سلسلة مطاعم ماكدونالدز العالمية قد تراجعت بنحو 10 مليارات دولار أو 4.7 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، مدفوعا بتأثر المبيعات في بعض الأسواق بصدارة الشرق الأوسط.

وبحسب بيانات سهم الشركة المدرجة في وول ستريت، فإن القيمة السوقية سجلت في ختام جلسة الأربعاء، 204.24 مليار دولار، نزولا من 214.1 مليار دولار بنهاية ، وفقا لتقرير نشرته وكالة الأناضول.

ويأتي هذا التراجع وسط تصريحات صدرت عن إدارة الشركة في أكثر من مناسبة، بشأن تأثر المبيعات في أسواق داخل الشرق الأوسط وخارجها بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبادر نشطاء من عديد الدول العربية والإسلامية، بالدعوة إلى مقاطعة كافة الشركات التي يشتبه بدعمها لإسرائيل؛ فيما أظهرت صور نشرها موقع ماكدونالدز إسرائيل في الأسبوع الأول من الحرب على غزة، تقديمه وجبات للجيش الإسرائيلي.