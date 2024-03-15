وظهر الرئيسان التنفيذيان لشركتي نيسان موتور وهوندا موتور معًا في مؤتمر صحفي في طوكيو للإعلان أن ثاني وثالث أكبر صانعي السيارات في اليابان سينظران في الإمكانيات والنطاق والمجالات التي تظهر إمكانية التعاون في مجال الكهرباء واستخدام السيارات الذكية.

وقال الجانبان إن تفاصيل الاتفاق غير الملزم لا تزال قيد الإعداد.

وقال المسؤولان التنفيذيان إن الشركتين ستعملان على تطوير التقنيات الأساسية معًا، لكن منتجاتهما ستظل مختلفة.

وشدد ماكوتو أوشيدا، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان، على أن السرعة أمر بالغ الأهمية بالنسبة للشركات في تطوير الحلول التكنولوجية.

وقال: "ليس لدينا وقت، من المهم أننا توصلنا إلى هذا الاتفاق على أساس التفاهم المتبادل بأن هوندا ونيسان تواجهان تحديات مشتركة."

من جانبه قال رئيس شركة هوندا، توشيهيرو ميبي، إن الشركتين تتقاسمان قيمًا مشتركة ويمكنهما خلق "تآزر" في مواجهة منافسيهما الهائلين.

وتتجه شركات صناعة السيارات في العالم نحو ما يعد بأن يكون نشاطًا تجاريًا للنمو يتمحور حول السيارات الكهربائية، مع التركيز على البطاريات والمحركات، بدلاً من محركات الغاز، مع تزايد المخاوف بشأن الانبعاثات وتغير المناخ.

ولكن شركات صناعة السيارات اليابانية تخلفت عن منافسيها مثل شركة تسلا الأميركية وشركة بي واي دي الصينية في تطوير السيارات الكهربائية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نجاحهم التاريخي في استخدام المركبات ذات محركات الاحتراق التقليدية.

وكثيرا ما قالت شركة تويوتا موتور، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، إن العالم ليس مستعدا للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم وجود بنية تحتية للشحن، وبدلا من ذلك، قامت بدفع السيارات الهجينة، التي تحتوي على محرك غاز بالإضافة إلى محرك كهربائي.

لكن من المتوقع أيضًا أن تعمل تويوتا بقوة على تطوير السيارات الكهربائية في السنوات القادمة.

وتتقدم نيسان نسبيًا في مجال السيارات الكهربائية بين شركات صناعة السيارات اليابانية لأنها كانت من بين أوائل الشركات التي طرحت سيارة كهربائية باسم " ليف"، والتي تم طرحها للبيع في أواخر عام 2010.

وانعكست التوقعات العالية بشأن اتفاق نيسان-هوندا في الزيادات الحادة في أسعار أسهم الشركتين، الخميس، بعد أن ذكر تقرير إعلامي ياباني أن مثل هذه الصفقة قد تكون قيد التنفيذ.

وواصلت أسهمها الارتفاع يوم الجمعة، حيث أنهت نيسان ارتفاعها بنسبة 3.2 بالمئة يوم الجمعة وارتفعت أسهم هوندا بنسبة 1.7 بالمئة.

وتم الإعلان عن الاتفاق بشكل رسمي بعد إغلاق التداول في طوكيو.

وقال المسؤولان التنفيذيان إنه لا توجد ملكية مشتركة لرأس المال في الاتفاقية في الوقت الحالي، لكن الشركات قد تنظر في هذا الاحتمال في المستقبل.

وقال أوشيدا: "إن كيفية رفع قدرتنا التنافسية هو ما نحن عازمون على تحقيقه".