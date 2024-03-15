يواصل الحوثيون في اليمن منذ نوفمبر الهجوم على السفن في أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس في غزة.

وقالت إنديتكس في تقريرها السنوي اليوم الخميس "ربما ارتفعت تكاليف الشحن نتيجة لارتفاع استهلاك الوقود والنفقات الإضافية الاستثنائية".

وأضافت "عملياتنا لم تتأثر بشكل كبير بهذا الوضع حتى الآن".

وقالت إنديتكس إن أهم التأثيرات على أعمالها جراء الصراع في الشرق الأوسط هو تعطل الشحن.

إنديتكس تضخ 1.8 مليار يورو لتحسين الخدمات اللوجستية

من ناحية أخرى، قالت شركة إنديتكس، إنها ستنفق ما يقرب من ملياري يورو لتعزيز قدراتها اللوجستية، حيث أعلنت عن تسارع نمو المبيعات الذي دفع أسهمها إلى مستوى قياسي.

وقالت مجموعة الأزياء الإسبانية، التي تتفوق في الأداء على منافستها H&M، إنها ستنفق ما يقرب من 1.8 مليار يورو على مراكز التوزيع خلال العامين المقبلين للاستفادة من الفرص المتاحة لبيع المزيد من الملابس والأحذية.

وكشفت عن خططها في الوقت الذي أعلنت فيه عن "بداية قوية" للربع الحالي، مع ارتفاع المبيعات بنسبة 11 بالمئة بين الأول من فبراير وبداية هذا الأسبوع، وقالت إن مجموعاتها للربيع والصيف "لقيت استحسانا كبيرا من قبل العملاء".

إلى جانب أنباء ارتفاع المبيعات بنسبة 8.6 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 10.4 مليار يورو في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير الماضي - وهي زيادة ملحوظة مقارنة بالربع السابق - فقد أدت هذه الأرقام إلى قفزة بنسبة 5 بالمئة في سعر سهم الشركة.

امتدت موجة الصعود التي بدأت في أكتوبر الماضي لترفع سعر السهم بنسبة تقارب 33 بالمئة، حيث وصل إلى 43.13 يورو، الأربعاء. وخلال نفس الفترة، ارتفعت أسهم منافستها السويدية H&M - التي أعلنت سابقًا عن انخفاض في المبيعات خلال ديسمبر ويناير - بأقل من 6 بالمئة.

كما أعلنت إنديتكس عن توزيع أرباح بقيمة 1.54 يورو للسهم الواحد لعام 2023، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات السوق.

ولدى زارا ما يقرب من 5700 متجر في أكثر من 90 دولة