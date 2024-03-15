التغير في الأسعار

بحلول الساعة 0338 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2163.92 دولار للأونصة، لكنه في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي يتجاوز 0.6 بالمئة، وهو الأول منذ منتصف فبراير.

أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فاستقرت عند 2168.00 دولار.

وقال هوجو باسكال تاجر المعادن النفيسة لدى إنبروفد "من الصعب تجاهل مفاجأة صعود التضخم الآن... لا أرى أي محفزات جديدة لدفع الذهب فوق مستوى 2200 دولار على المدى القصير".

وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في فبراير. وأظهرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في وقت سابق من هذا الأسبوع أيضا أن التضخم ما زال عنيدا.

ويزيد ارتفاع التضخم الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة مما يؤثر على الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب، ويزيد من جاذبية السندات ليرتفع الدولار.

وصعدت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 20 نقطة أساس إلى 4.2824 بالمئة هذا الأسبوع حتى الآن، كما ارتفع مؤشر الدولار أكثر من 0.7 بالمئة هذا الأسبوع حتى الآن متجها لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف يناير كانون الثاني.

ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات أخرى انتعاش مبيعات التجزئة الأميركية الشهر الماضي لكنها كانت أقل من تقديرات المحللين، في حين انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 927.35 دولار للأونصة. وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1066.86 دولار. بينما ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 24.97 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.