ويتتبع الصندوق أداء مؤشر "جي بي مورغان إم إي سي آي الإمارات المخصص ذي الدرجة الاستثمارية"، والذي يتضمن سندات إماراتية ذات سيولة ومقومة بالدولار الأميركي.

وسيضم الصندوق سندات مُصدرة من الجهات السيادية وشبه السيادية والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة من الدرجة الاستثمارية، بمبالغ إصدار لا تقل قيمتها عن 500 مليون دولار، ما يوفر للمستثمرين فرصاً متميزة للاستثمار في سوق السندات الإماراتي.

وسيتم إدراج الصندوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 26 مارس، حيث يتوافق بشكل كامل مع قواعد "يوسيتس"، بما في ذلك متطلبات تنويع المحافظ الاستثمارية.

ويعد صندوق "شيميرا جي بي مورغان سند الإمارات يوستس المتداول" الأول من نوعه في الإمارات والمنطقة، حيث يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في محفظة متنوعة من السندات الإماراتية دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة.

ويضمن إدراج الصندوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية أن تكون آلية التداول به مشابهة للتداول بالأسهم، حيث سيتمكن المستثمرون من شراء وبيع الأسهم خلال ساعات التداول وفقاً لأسعار السوق السائدة.

وبفضل نسبة إجمالي المصروفات التي لا تتجاوز 0.5 بالمئة بالإضافة إلى رسوم الوساطة، يقدم الصندوق حلولاً مجزية ومعقولة التكلفة للاستثمار في سوق السندات الإماراتية، ويتيح إمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وحسابات الوساطة للعملاء.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "يوفر صندوق ’شيميرا جي بي مورغان سند الامارات يوستس المتداول‘ للمستثمرين فرصة استثنائية لدخول سوق الدخل الثابت، مما يمنح المستثمرين فرصة الوصول إلى محفظة متنوعة. ويمثل الصندوق خياراً استثمارياً متكاملاً، حيث يوفر مخاطر منخفضة بشكل كبير وعوائد مضمونة".

وأضاف النعيمي: "سيعمل الصندوق الجديد على تمكين المستثمرين الأفراد من المشاركة بشكل أكثر نشاطاً في النمو المستمر لدولة الإمارات، وتسهيل فرص الاستثمار الجديدة، وتوسيع إمكانية الوصول إلى أسواق الإمارات العربية المتحدة لتلبية احتياجات المستثمرين المتزايدة".