وقال منوشين، بحسب "سي إن بي سي"، الخميس: "أعتقد أن التشريع بحظر تيك توك يجب أن يتم إقراره. وأعتقد أنه يجب بيع تيك توك".

وأضاف أنه سيقوم بالعمل اللازم لتشكيل مجموعة بهدف شراء "تيك توك".

وتأتي تصريحات مونشين بعد يوم واحد من إقرار مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة لمشروع قانون، الأربعاء، يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.

وصوّت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.

والتشريع يعد أكبر تهديد حتى الآن لتطبيق مشاركة الفيديو، الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى الحكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.

وكانت الصين قد حذرت، الأربعاء، الولايات المتحدة من أن الحظر المقترح على التطبيق "سيرتد حتما عليها".