وناهز إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للبنوك الوطنية نحو 32 مليار درهم (8.71 مليار دولار) موزعة على 11 بنكاً مدرجاً في سوقي أبوظبي ودبي الماليين وذلك عن العام 2023، مقارنة بتوزيعات لنحو 12 بنكاً بلغت قيمتها 18.35 مليار درهم في العام 2022، بزيادة بنسبة 75 المئة.

واستحوذت 7 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من إجمالي التوزيعات النقدية بما نسبته 50.1 بالمئة أو ما قيمته 15.95 مليار درهم، بينما وصل نصيب 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي ما نسبته 49.8 بالمئة من التوزيعات الإجمالية بقيمة 15.86 مليار درهم.

بنك أبوظبي الأول

استحوذ بنك "أبوظبي الأول" على النصيب الأكبر من إجمالي التوزيعات النقدية بعدما أقرت جمعيته العمومية توزيع أرباح نقدية بنسبة 50 بالمئة بواقع 0.71 درهم للسهم، وبإجمالي 7.8 مليار درهم عن 2023، وهي أعلى توزيعات للأرباح النقدية منذ عام 2020، وسط نمو زخم أعمال البنك خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأدائه الاستثنائي، وإمكاناته القوية لمواصلة تحقيق النمو خلال السنوات المقبلة.

الإمارات دبي الوطني

جاء بنك الإمارات دبي الوطني ثانياً بعد موافقة الجمعية العمومية على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.2 درهم لكل سهم عادي، بقيمة إجمالية 7.579 مليار درهم، وذلك بعد أن حقق البنك قفزة بنسبة 65 بالمئة في صافي أرباحه لتصل إلى 21.5 مليار درهم في 2023 بفضل نمو الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.

أبوظبي التجاري

صادقت الجمعية العمومية لبنك "أبوظبي التجاري" على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح نقدية بمبلغ 56 فلسا لكل سهم، ما يعادل إجمالي توزيعات بمبلغ 4.099 مليار درهم، وبما يمثل 50 بالمئة من صافي الأرباح، وذلك بعد أن سجّل البنك صافي أرباح بقيمة 8.206 مليار درهم عن العام 2023.

بنك المشرق

أقرت الجمعية العمومية لـ "بنك المشرق" المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشان توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 18.5 درهم لكل سهم بواقع 185 بالمئة من رأس المال المدفوع وبقيمة إجمالية قدرها 3.71 مليار درهم عن العام الماضي، وذلك بعد أن حقق البنك نمواً قويا في صافي الأرباح العام الماضي بزيادة كبيرة بنسبة 130 بالمئة، مدفوعاً بنمو الأعمال، وهوامش الربح الجيدة، ومعدلات الفائدة المرتفعة، فضلاً عن الحالات الإيجابية المتعلقة بمخصصات خسائر القروض.

دبي الإسلامي

دفع الأداء القوي لبنك "دبي الإسلامي" الجمعية العمومية لإقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 45 بالمئة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 3.25 مليار درهم، حيث شهد العام الماضي نموا قويا في الربحية مع ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 43 بالمئة ليصل إلى 20 مليار درهم، مما أدى إلى تحقيق أعلى مستوى على الإطلاق لصافي أرباح البنك، مع وصوله لأكثر من 7 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 26 بالمئة.

أبوظبي الإسلامي

واعتمدت الجمعية العمومية لمصرف "أبوظبي الإسلامي" توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.595 مليار درهم، بواقع 71 فلساً للسهم عن 2023، مقارنة بـ 49 فلساً للسهم في عام 2022، ما يمثّل 49 بالمئة من إجمالي صافي أرباح المصرف العام الماضي، بعد أن حقق عائداً على حقوق المساهمين بلغ 27.1 بالمئة، ما يشير إلى أدائه القوي عبر قطاعات أعماله الأساسية، مدعوماً بقوة ومرونة الاقتصاد المحلي، إلى جانب التزامه بالمبادرات التحويلية.

دبي التجاري

صادقت الجمعية العمومية لبنك "دبي التجاري" على أرباح نقدية بنسبة 50 بالمئة وبإجمالي 1.324 مليار درهم من الأربـاح لعام 2023، أي ما يعادل 44.3 بالمئة من رأس مال البنك، ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 31.8 بالمئة، وذلك بعد أن حقق البنك أرباحاً صافية قياسية هي الأعلى على الإطلاق مع نمو بنسبة 45.2 بالمئة لتصل إلى 2.65 مليار عن العام الماضي.

رأس الخيمة الوطني

أوصي مجلس إدارة "بنك رأس الخيمة الوطني" الجمعية العمومية التي ستعقد في 18 مارس الجاري بمقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 31 فلساً للسهم الواحد وبقيمة إجمالية 623.56 مليون درهم، وذلك بعد أن حقق البنك نمواً في صافي الأرباح، بنسبة 54.6 بالمئة إلى 1.8 مليار درهم في العام الماضي، مدفوعة بنمو قوي على جانبي الميزانية العمومية.

الشارقة الإسلامي

أقرت الجمعية العمومية السنوية لمصرف الشارقة الإسلامي توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 بالمئة من رأس مال الشركة وبما يعادل 323.5 مليون درهم، وذلك بعدما حقق البنك أرباحاً صافية في العام الماضي بلغت 851.5 مليون درهم بما يعكس الأداء القوي في جميع أوجه أعمال المصرف.

أم القيوين الوطني

أقرت الجمعية العمومية لبنك "أم القيوين الوطني" مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 15 بالمئة من رأس المال المدفوع وبإجمالي 300 مليون درهم عن العام 2023، بعد ارتفاع أرباح البنك السنوية إلى 502.6 مليون درهم في العام الماضي وهو أعلى بنسبة 38 بالمئة من أرباح 2022 البالغة 364.52 مليون درهم.

الفجيرة الوطني

وافقت الجمعية العمومية لبنك الفجيرة الوطني على توزيع أرباح بنسبة 15 بالمئة من رأس المال المدفوع منها أرباح نقدية بنسبة 10 بالمئة بما يعادل 212 مليون درهم وأسهم منحة بنسبة 5 بالمئة توازي 106 ملايين درهم، وذلك بعدما زادت الأرباح الصافية بنسبة 113 بالمئة إلى 725.1 مليون درهم في العام الماضي، وذلك بفضل المستوى العالي من المرونة في أعمال البنك الرئيسية والنمو الانتقائي للأعمال وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة والمحفظة الاستثمارية الفعالة وإدارة الهامش الفعالة.