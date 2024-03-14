وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 28 بالمئة.

وجاء نمو العوائد مدعوماً بنتائج الأحواض الجافة العالمية ومزايا التوحيد لعام كامل من الاستحواذ على شركة "إمبريال لوجستيكس" مع نمو على أساس المقارنة المثلية مدفوعاً بشكل أساسي من أعمال الموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية.

وزادت السيولة النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية بنسبة 2.9 بالمئة لتصل إلى 4.579 مليار دولار أمريكي في عام 2023 مقارنة بـ4.451 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

وأفادت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بأنها ركزت على زيادة الإيرادات وبناء علاقات قوية طويلة الأمد مع أصحاب البضائع، مؤكدة الالتزام بعملية تحول الطاقة وتحقيق صافي انبعاثات صفرية تماشياً مع مبادرة دولة الإمارات 2050، لافتة إلى التزامها باستثمار أكثر من 500 مليون دولار أمريكي لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد":" كان لتركيزنا الاستراتيجي على الشحنات ذات هامش الربح المرتفع، وحلول سلاسل التوريد المتكاملة، والتحسين المستمر لعامل التكلفة، دور محوري في تحقيق هذه النتائج، ولم تثبت هذه الإستراتيجية فعاليتها خلال هذه الأوقات صعبة فحسب، بل إنها تضع أيضاً أساساً قوياً لنمو المجموعة وعوائدها المستدامة على المدى الطويل".