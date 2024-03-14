وأصبحت التوقعات أكثر تفاؤلا منذ أن قال رئيس مجلس إدارة الشركة، يونغ ليو، في نوفمبر إن أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات حسب الطلب في العالم لديها توقعات "محافظة ومحايدة نسبيا" لعام 2024.

وقالت الشركة التايوانية إن صافي أرباح الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر قفز 33 بالمئة إلى 53.14 مليار دولار تايواني (1.69 مليار دولار) من 40 مليار دولار تايواني في نفس الفترة من العام السابق.

وأرجعت الشركة النمو القوي في الأرباح إلى الطلب القوي على خوادم الذكاء الاصطناعي والمبيعات القوية خلال ذروة موسم العطلات في نهاية العام.

وفي الربع الرابع، شكلت الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية بما في ذلك الهواتف الذكية 58 بالمئة من الإيرادات بينما ساهمت المنتجات السحابية والشبكات، ومنها الخوادم، بنسبة 20 بالمئة.