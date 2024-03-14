وذكرت الوكالة في تقريرها، الخميس، أن توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 قد ارتفعت بمقدار 110 ألف برميل يوميا، إلى 1.3 مليون برميل يوميا.

كما توقعت الوكالة نمو الطلب العالمي على النفط في الربع الأول من العام الجاري بواقع 270 ألف برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل يوميا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن مواجهة الاضطرابات التي أعقبت جائحة كوفيد-19 وضبابية التوقعات الاقتصادية ستكبحان نمو الطلب على النفط هذا العام، حتى في الوقت الذي يقدم فيه اضطراب قطاع الشحن دفعة قصيرة الأجل.

وقالت الوكالة، والتي تقع في باريس، في تقريرها الشهري عن النفط إن النمو "يعود إلى مستوياته المعتادة بعد التقلبات الشديدة التي شهدتها سنوات الجائحة".

وأضافت: "التباطؤ الاقتصادي العالمي يزيد من معوقات استخدام النفط، كما هو الحال مع تحسين كفاءة المركبات وتزايد السيارات الكهربائية".

وقالت وكالة الطاقة إنه إذا استمرت التخفيضات الطوعية لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+" خلال 2024 فإن السوق ستشهد عجزا طفيفا بدلا من الفائض.

وكانت "أوبك" قد أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير خلال العام الجاري.

وذكرت أوبك في تقريرها الشهري، الثلاثاء، أن توقعات نمو الطلب العالمي على النفط ظلت دون تغيير عند 2.2 مليون برميل يوميا.

وتتجاوز توقعات أوبك لنمو الطلب في 2024 بكثير توقعات العديد من الجهات الأخرى بما في ذلك وكالة الطاقة الدولية.