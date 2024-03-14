وفي تحديث سنوي لاستراتيجيتها الخاصة بتحول الطاقة، أكدت شركة الطاقة البريطانية العملاقة طموحها في أن الوصول إلى صافي انبعاثات عند الصفر بحلول 2050.

وقالت شل إنها تستهدف خفض صافي كثافة الكربون في منتجات الطاقة لديها بما بين 15 بالمئة و20 بالمئة بحلول 2030 مقارنة بمستويات الكثافة في 2016. وكانت تهدف في السابق إلى خفض 20 بالمئة.

يذكر أن قياس الانبعاثات حسب الكثافة يعني أنه يمكن للشركة من الناحية الفنية زيادة إنتاجها من الوقود الأحفوري والانبعاثات الإجمالية أثناء استخدام التعويضات أو إضافة الطاقة المتجددة أو الوقود الحيوي إلى مزيج منتجاتها.

وتولى الرئيس التنفيذي وائل صوان منصبه في يناير 2023 متعهدا بتجديد استراتيجية شل للتركيز على المشروعات ذات هوامش الربح المرتفعة وإنتاج النفط المطرد ونمو إنتاج الغاز الطبيعي.

تولى الرئيس التنفيذي للشركة، وائل صوان، منصبه في يناير 2023 متعهدًا بتجديد استراتيجية شل للتركيز على مشاريع ذات هامش ربح أعلى وإنتاج ثابت للنفط ونمو في إنتاج الغاز الطبيعي.

وأوضحت شل: "تماشياً مع هذا التحول نحو إعطاء الأولوية للقيمة على الحجم في قطاع الطاقة، سنركز على أسواق وقطاعات معينة. ويشمل ذلك بيع المزيد من الكهرباء للعملاء التجاريين وكميات أقل لعملاء التجزئة."

وأضافت: "نظرًا لهذا التركيز على القيمة، نتوقع نموًا إجماليًا أقل لمبيعات الكهرباء حتى عام 2030، مما أدى إلى تحديث هدف كثافة انبعاثات الكربون الصافية لدينا."

كما أعلنت شل عن "طموح" جديد لخفض انبعاثات العملاء الناجمة عن استخدام منتجاتها النفطية بما بين 15 بالمئة و20 بالمئة بحلول 2030 مقارنة مع مستويات 2021.