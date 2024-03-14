وأغلق نيكي مرتفعا 0.29 بالمئة عند 38807.38 نقطة بعد ثلاث جلسات متتالية من الخسائر. وتراجع المؤشر بما يصل إلى 0.76 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.49 بالمئة إلى 2661.59 نقطة.

وزادت أسهم شركات المرافق بنسبة 4.12 بالمئة وكانت الأفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو، بعدما قفز سهم طوكيو إلكتريك باور هولدنجز 6.76 بالمئة.

وصعد سهم إينيوس هولدنجز 5.32 بالمئة.

وقفز سهم نيسان موتور بنسبة 2.23 بالمئة بعد أن ذكرت شبكة التلفزيون المحلية تي.في طوكيو أن شركة صناعة السيارات تدرس السعي لإقامة شراكة مع هوندا موتور. وارتفع سهم هوندا 1.13 بالمئة.

وزاد سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو بنسبة 1.62 بالمئة ليقدم الدعم الأكبر للمؤشر نيكي.

ومن بين مكونات المؤشر نيكي البالغ عددها 225 سهما، ارتفع 174 سهما وانخفض 51 سهما.