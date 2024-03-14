وذكرت الشركة، التي ستطرح حصة تبلغ نحو 25 بالمئة، أن الطلب على الاكتتاب تجاوز الأسهم المطروحة بنحو 165 مرة إذ تلقت الشركة طلبات بقيمة تقدر بحوالي 259 مليار درهم (حوالي 71 مليار دولار) من مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين، في إشارة واضحة على الطلب القوي على الطروحات الأولية في الإمارات.

ويعد الطرح العام الأولي للشركة أول عملية خصخصة بالإمارة هذا العام. ويعني الطرح أن القيمة الإجمالية للشركة تقدر بنحو 6.3 مليار درهم (حوالي 1.7 مليار دولار)، حيث باع صندوق دبي للاستثمار 749.7 مليون سهم أو حصة 25 بالمئة في الاكتتاب العام.

يذكر أن الطرح العام الأولي لباركن هو الخصخصة السادسة التي تقوم بها حكومة دبي كجزء من خطة تم الكشف عنها في نهاية عام 2021 لإدراج 10 شركات مملوكة للحكومة لتعزيز أحجام التداول في سوق دبي المالي.

وأعلنت باركن في بيان أنه من المتوقع أن يبدأ تداول أسهمها في سوق دبي المالي يوم 21 مارس.

وباركن هو أحدث إدراج خليجي يجذب مستويات هائلة من الطلب حيث يراهن المستثمرون على توزيعات أرباح مجزية وكذلك على الأداء القوي لأسعار أسهم الشركات الجديدة.

حصل الاكتتاب العام الأخير في دبي، وهو الاكتتاب العام لأعمال سيارات الأجرة (تاكسي دبي) بقيمة 315 مليون دولار، على طلبات بقيمة 41 مليار دولار.

في سياق متصل، تتوقع باركن أن ينمو الطلب على مواقف السيارات العامة بنسبة 60 بالمئة بحلول عام 2033.

وتخطط باركن بعد اكتمال الطرح بتوزيع أرباح نصف سنوية على مساهميها في شهري أبريل وأكتوبر، باعتبار توقعات توزيع الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح في أكتوبر 2024 عن النصف الأول من عام 2024، وذلك مع قيام المستثمرين بشراء أسهم مؤهلة للحصول على كامل توزيعات الأرباح عن النصف الأول من عام 2024

وبالنسبة للسنة المالية الكاملة 2024 وما بعدها، فإنّ الحد الأدنى لتوزيع الأرباح سيكون الأعلى بين الخيارين التاليين: (1) 100% من الأرباح السنوية، و(2) التدفق النقدي الحر إلى حقوق الملكية مع مراعاة متطلبات الاحتياطي القابل للتوزيع.