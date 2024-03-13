تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة بحلول الساعة 08:21 بتوقيت غرينتش، بعد أن حقق أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق أمس الثلاثاء.

وارتفع المؤشر الفرعي لشركات التجزئة بنسبة 3.0 بالمئة ليكون الأفضل أداء بين مختلف القطاعات، مدعوما بارتفاع سهم "زالاندو" بنسبة 16.9 بالمئة بعد أن أعلنت شركة بيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت عن تحقيق أرباح في الربع الرابع وعن برنامج لإعادة شراء الأسهم.

وارتفع سهم "إي.أون" ستة بالمئة بعد أن رفعت الشركة المشغلة لشبكات الطاقة هدفها الاستثماري إلى 42 مليار يورو (45.90 مليار دولار) على مدى خمس سنوات، وقدمت تقديرات تفوق التوقعات للأرباح في 2024.

وقفز سهم فالوراك 6.6 بالمئة بعد أن أعلنت شركة "آرسيلور ميتال" لصناعة الصلب عن استحواذها على حصة 28.4 بالمئة في "فالوراك"، التي يقع مقرها في فرنسا مقابل حوالي 955 مليون يورو لزيادة انكشافها في قطاع الأنابيب.

وعلى صعيد البيانات، يترقب المستثمرون بيانات الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو لشهر الثاني المقرر صدورها في الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش بحثا عن المزيد من المؤشرات حول مدى قوة الاقتصاد في المنطقة والموعد المحتمل لانطلاق دورة خفض معدلات الفائدة.