وقال أولا كالينيوس، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مرسيدس -بنز"، في تصريحات نشرتها صحيفة "فايناشال تايمز" إن الرسوم الحمائية لن تؤدي إلى "النجاح على المدى الطويل".

وتأتي تعليقات كالينيوس في وقت تجري فيه تحقيقات لمكافحة دعم السيارات الكهربائية الصينية، في الاتحاد الأوروبي.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، البدء في إجراء تحقيق حول دعم متحمل تم تقديمه لشركات صناعة السيارات الكهربائية في الصين.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كلمة خلال الخطاب السنوي حول "حالة الاتحاد" بالبرلمان الأوروبي، آنذاك، أن التحقيق قائم بالفعل، مؤكدة أن أوروبا منفتحة للمنافسة "لكنها لا ترغب بالمشاركة في سباق إلى القاع".

ومثل إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية عثرة جديدة في طريق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، وذلك بعد أن اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في أواخر مايو الماضي على تقليل الاعتماد على الصين، بدلا من قطع العلاقات معها بشكل كامل.

ويعتقد كالينيوس أن الإجراءات الحمائية هي الطريقة الخاطئة للرد على زيادة واردات السيارات الكهربائية الصينية إلى الاتحاد الأوروبي.

ويعتقد أيضا أن خفض التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية وزيادة المنافسة مع الصين سيضغط على شركات صناعة السيارات في أوروبا لصنع سيارات أفضل.

وباعتباره مدافعا عن السوق المفتوحة، دعا كالينيوس أيضا إلى بذل جهود مشتركة لخلق فرص متكافئة لجميع شركات صناعة السيارات في العالم.