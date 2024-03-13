وأعلنت آبل عن التغييرات للامتثال لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي. ويمكن أن تضعف التغييرات هوامش الربح العالية والتدفق المستمر للإيرادات التي أصبحت مصنعة هواتف آيفون تعتمد عليها من متجر التطبيقات الخاص بها، حيث تفرض رسوما على المطورين تصل إلى 30 بالمئة.

وتأتي هذه التغييرات، التي تسري فقط في الاتحاد الأوروبي، وسط انتقادات مستمرة من المنافسين بأن جهود آبل للامتثال لقوانين التكتل غير كافية.

وبدءا من هذا الربيع، سيتمكن مطورو البرامج العاملون في أوروبا من توزيع التطبيقات على عملاء الاتحاد الأوروبي مباشرة من مواقعهم الإلكترونية بدلا من متجر تطبيقات آبل.

غير أنه لا يزال يتعين على المطورين استيفاء الشروط والأحكام التي وضعتها آبل وأن يكونوا مطورين معتمدين. وفرضت آبل أيضا "رسوم التكنولوجيا الأساسية" بقيمة نصف يورو لكل حساب مستخدم سنويا، حتى لو اختار المطورون عدم استخدام متجر تطبيقات "Apple" أو نظام الدفع.

ويهدف قانون الأسواق الرقمية إلى كبح جماح شركات آبل وأمازون وبايت دانس مالكة تطبيق تيك توك وميتا بلاتفورمز وغوغل التابعة لألفابت ومايكروسوفت بغية إيجاد مجال متكافئ للمنافسين الأصغر حجما في سبيل زيادة قدرة الكيانات الأوروبية على المنافسة في آخر الأمر.

وتعاني آبل من تراجع الإيرادات وضعف الطلب على هواتفها الذكية في الصين. وفي يناير، أزاحت مايكروسوفت شركة آبل عن عرش الشركات الأكثر قيمة في العالم، إذ رأى المستثمرون أن مصنعة آيفون متأخرة عن منافساتها من شركات التكنولوجيا الكبرى في سباقها للسيطرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقالت آبل أيضا إنها ستطعن على غرامة مكافحة الاحتكار التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بقيمة 1.84 مليار يورو (حوالي 2.01 مليار دولار) لإحباطها منافسة سبوتيفاي وغيرها من المنافسين في مجال البث الموسيقى عبر القيود المفروضة على متجر التطبيقات.