وقالت الشركة في بيان إنه تم زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات من 74.97 مليونا إلى 89.964 مليون سهم عادي بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

واستناداً إلى النطاق السعري المعلن مسبقاً والذي يتراوح بين 2.00 درهم إلى 2.10 درهم للسهم الواحد، ستتراوح قيمة الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد الآن بين 179.93 مليون و188.92 مليون درهم تقريباً تمثل ما نسبته 12 بالمئة من حجم الطرح الأولي مقارنة بنسبة 10 بالمئة المعلن عنها سابقاً.

وبقي حجم الطرح دون تغيير عند 749,700,000 سهم عادي تمثل 24.99 بالمئة من إجمالي رأس المال المصدر للشركة. وبعد زيادة التخصيص لطرح الأفراد في دولة الإمارات، سيتم تخصيص 659,736,000 سهم عادي لشريحة المستثمرين المؤهلين، بدلاً من 674,730,000 سهم عادي، تمثل 88 بالمئة من أسهم الطرح، مقارنة بنسبة 90 بالمئة المعلن عنها سابقاً.

وتبقى فترات الاكتتاب كما هي، حيث تم إغلاق باب الاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات اليوم ، وغدًا لطرح المستثمرين المؤهلين. ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم "باركن" في سوق دبي المالي بتاريخ 21 مارس 2024 تحت الرمز "باركن".