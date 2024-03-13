ورفعت الوكالة في توقعاتها الشهرية تقديراتها لنمو الطلب على النفط العام المقبل بمقدار 90 ألف برميل يوميا إلى 1.38 مليون برميل يوميا.

وفي فبراير من هذا العام، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي بمقدار 1.22 مليون برميل يوميا في عام 2024، بينما توقعت أوبك في تقريرها الصادر في فبراير أن يبلغ الارتفاع 2.25 مليون برميل يوميا. يُمثل هذا التفاوت ما يقارب 1 بالمئة من إجمالي الطلب العالمي على النفط.

توقعات بنمو إنتاج النفط الخام في أميركا

في سياق متصل، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية،أن ينمو إنتاج النفط المحلي بمقدار 260 ألف برميل يوميا في عام 2024، بزيادة 90 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة، ومع ذلك، أشارت الإدارة إلى أن تخفيضات الإنتاج المقدرة من تحالف "أوبك+" ستؤدي إلى إبطاء نمو إنتاج النفط العالمي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها لتوقعات الطاقة على المدى القصير، إن إنتاج النفط الخام الأميركي سيرتفع إلى 13.19 مليون برميل يوميًا هذا العام. وكانت توقعت في السابق أن يرتفع إنتاج الخام هذا العام بمقدار 170 ألف برميل يوميا.

ووصل إنتاج النفط الخام الأميركي إلى مستوى قياسي بلغ 13.3 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2023، بعد زيادات مستمرة في الإنتاجية في الآبار الجديدة. وسجل الإنتاج رقما قياسيا سنويا بلغ 13.21 مليون برميل يوميا في 2023.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأميركي بمقدار 460 ألف برميل يوميا إلى 13.65 برميل يوميا في عام 2025، وهو ما سيكون رقما قياسيا.

كانت وكالة إدارة معلومات الطاقة الأمبركية قد توقعت سابقًا أن إنتاج النفط الأميركي سيشهد انخفاضًا طفيفًا حتى منتصف عام 2024، وأنه لن يتجاوز الرقم القياسي الذي تم تسجيله في ديسمبر الماضي إلا بحلول فبراير 2025.

ومع ذلك، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الآن زيادة مطردة في الإنتاج مع تجاوز الإنتاج الرقم القياسي المسجل في العام الماضي بحلول الربع الرابع من عام 2024.

87 دولارا للبرميل.. متوسط سعر خام برنت في 2024

وبحسب توقعات إدارة معلومات الطاقة، فقد تساعد تخفيضات إنتاج أوبك + في دفع متوسط سعر خام برنت إلى 87 دولارًا للبرميل في عام 2024، ارتفاعًا من توقعاتها السابقة البالغة 82.42 دولارًا للبرميل.