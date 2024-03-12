وأصدرت هيئة قناة السويس، الثلاثاء، منشورا ملاحيا ينص على أن يتم تزويد خدمة الرباط فقط على 30 بالمئة فقط من سفن القافلة، وذلك طبقا لمعايير تشمل السفن ذات المسطح المعرض للهواء الأكبر، والسفن ذات الحمولة الأكبر، والسفن ذات الغاطس الأكبر، بجانب المسافات البينية للسفن (لا تزيد على سفينتين)، وغيرها بحسب ما تقرره هيئة قناة السويس.

وذكر المنشور أنه في حالة رفض السفينة المختارة لخدمات الرباط، أو عدم قدرتها على استقبال خدمة الرباط، سيتم توقيع رسم إضافي على السفينة 5000 دولار بدلا من فرض قاطرة عليها كما هو منصوص عليها بالمادة 20 صفحة 36 بلائحة الملاحة.

وتأثرت إيرادات قناة السويس في مصر نتيجة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر.

وأشارت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي، نهاية فبراير الماضي، إلى أن حركة المرور في قناة السويس والتي كانت تدر في السابق إيرادات تبلغ 700 مليون دولار شهريا لمصر انخفضت بين 55 و60 بالمئة.