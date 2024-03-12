ودفعت هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن العديد من شركات الشحن إلى تحويل مسار سفنها جنوبا حول إفريقيا، رغم أن البحر الأحمر وقناة السويس هما أقصر طريق بين آسيا وأوروبا.

وقالت مصادر في قطاع الملاحة إن "ريلاينس" تعرض في عقود التأجير مع مالكي الناقلات مرونة الإبحار عبر أي طريق، لكنها أضافت أن معظم المالكين يختارون المسار حول إفريقيا.

وأظهرت بيانات شركة مجموعة بورصات لندن (إل.إس.إي.جي) أن ما لا يقل عن ثماني ناقلات منذ منتصف فبراير سلكت طريق رأس الرجاء الصالح لتزويد أوروبا بوقود الطائرات والديزل.

وفي السابق، كانت جميع الناقلات التي تحمل الوقود من شركة "ريلاينس" للصناعات تمر عبر البحر الأحمر.