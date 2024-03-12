تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بواقع 24 سنتا إلى 82.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:20 بتوقيت غرينتش.

وصعد عقد الخام الأميركي لشهر أبريل بواقع 31 سنتا إلى 78.24 دولار للبرميل.

وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بقوة نسبيا في عامي 2024 و2025، ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام وأرجعت هذا إلى أنه لا يزال هناك مجال أكبر للتحسن.

وقال محللون من (إيه.إن.زد) في مذكرة: "يجري تداول النفط الخام في نطاق ضيق مع ترقب المتعاملين تقديرات الطلب من التقارير الشهرية لثلاث وكالات نفط رئيسية".

وأضافوا: "بينما نعتقد بأن التقديرات لن تتغير إلى حد بعيد، فإن أي مفاجأة تدفع باتجاه صعود الأسعار ستخفف المخاوف بشأن الطلب" في إشارة إلى بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة".

التوترات الجيوسياسية

ضعفت آمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، كما استمر التهديد باتساع نطاق الصراع مع استمرار تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

ورغم أن حرب غزة لم تسفر عن تعطل كبير في إمدادات النفط، إلا أنها دفعت حركة الحوثي إلى مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر.

وقال جون إيفانز من شركة بي.في.إم للوساطة إن التجار أصبحوا معتادين على مثل هذه الهجمات.