وذكرت أوبك في تقريرها الشهري، الثلاثاء، أن توقعات نمو الطلب العالمي على النفط ظلت دون تغيير عند 2.2 مليون برميل يوميا.

بينما خفضت أوبك توقعاتها لنمو المعروض النفطي من خارج أعضاء أوبك خلال العام الجاري، إلى 1.1 مليون برميل يوميا.

وأوضحت أوبك أن إنتاجها من النفط قد ارتفع خلال شهر فبراير الماضي بنحو 203 ألاف برميل يوميا، إلى 26.6 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2025، وفق التقرير، بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، وذلك دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي.

وتم تعديل توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2024 بالزيادة قليلاً لتبلغ 2.8 بالمئة، بينما لم يغير تقرير أوبك توقعات النمو الاقتصادي للعام 2025 لتبقى عند 2.9 بالمئة.